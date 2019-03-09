السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية, الرياض, القصيم تمتد إلى منطقة نجران, قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية و الرياض،كما يتوقع نشاط الرياح السطحية الشرقية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال الصباح على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة الأجزاء الداخلية منها و الساحلية، وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير و جازان,

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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