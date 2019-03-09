رئيس البرلمان العربي يشيد بالمرأة العربية في كافة المجالات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بدور المرأة الفاعل والحيوي والمؤثر على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وما تقوم به من أعمال وإنجازات، مؤكداً بأن المرأة العربية شريك أساس لتحقيق النهضة والتنمية في الدول العربية، وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً كفاح المرأة الفلسطينية المناضلة التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والصمود دفاعاً عن أرضها ومقدساتها مقدراً عالياً شجاعتها وتضحياتها. وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي أقر «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحفظ حقوقها ويصون كرامتها ويوفر الحياة الكريمة لها، وسيُطلق البرلمان العربي قريباً الوثيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

أشاد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بدور المرأة الفاعل والحيوي والمؤثر على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وما تقوم به من أعمال وإنجازات، مؤكداً بأن المرأة العربية شريك أساس لتحقيق النهضة والتنمية في الدول العربية، وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً كفاح المرأة الفلسطينية المناضلة التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والصمود دفاعاً عن أرضها ومقدساتها مقدراً عالياً شجاعتها وتضحياتها. وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي أقر «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحفظ حقوقها ويصون كرامتها ويوفر الحياة الكريمة لها، وسيُطلق البرلمان العربي قريباً الوثيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

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