شكرا لقرائتكم خبر عن «درع الجزيرة» يختتم تدريباته بـ«ميدان صامت».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) يختتم اليوم (السبت) في ميدان صامت بالجبيل، تمرين «درع الجزيرة المشترك الـ 10»، الذي تشارك فيه القوات المسلحة والقطاعات الأمنية يختتم اليوم (السبت) في ميدان صامت بالجبيل، تمرين «درع الجزيرة المشترك الـ 10»، الذي تشارك فيه القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية ، إضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ، ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية. وتتضمن المرحلة الرابعة والختامية التي تكون فيها الحفلة الختامية ومغادرة القوات المشاركة، بعد مرور ثلاث مراحل يتم فيها التدريب على تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتطوير المفاهيم، وتفعيل العمل المشترك، كما أن التمرين يأتي ضمن سلسلة من التمارين العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة. وتهدف هذه التمارين إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.



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