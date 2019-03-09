شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار غاز البروبان يصيب عاملين شرق جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصيب عاملان في اشتعال لحظي في شقة تقطنها عمالة وافدة شرق جدة، وسارعت فرقة من الدفاع المدني لمباشرة الحادثة التي خلفت انهيارا في جدران المسكن وأضرارا في السيارات. وتولى رجال التحقيق فحص الآثار للوصول إلى أسباب الحريق. وكان مركز العمليات الموحد بالدفاع المدني تلقى بلاغا عن الحريق، وتم تمرير البلاغ إلى الفرق المختصة فتحركت إلى الموقع آليات الإطفاء والإنقاذ وفرق التدخل في الحوادث الخطرة، وشرعت الفرق في البحث عن محتجزين داخل المنزل وإزالة ما يمكن أن يشكل خطرا على المنازل المجاورة وعلى رجال الإنقاذ والإطفاء. وتبين من الفحص وجود أسطوانات غاز داخل المسكن.

وأشارت المعاينة الأولية التي أجراها فريق التحقيق إلى أن الحريق شب نتيجة تسرب غاز في الطابق الثاني من البناية التي يسكنها عامل، ما أدى إلى تشبع المكان بغاز البروبان الذي انفجر إثر تعرضه لاشتعال لحظي نتج عنه إصابتان نقلتا عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج. ويجري خبراء التحقيقات تحريات إضافية؛ للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة.