شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيدتين بكورونا في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أعلنت وزارة الصحة إصابة سيدتين بفايروس كورونا الأولى تبلغ 33 عاما، والثانية 42 عاما، في خميس مشيط بمنطقة عسير أمس الأول (الخميس) وذلك في الأسبوع الوبائي العاشر لعام 2019؛ صنفا بعدوى ثانوية, ووفق مركز القيادة والتحكم في الوزارة فإن حالتي المصابتين نشطتان، وفي السياق كثفت وزارة الصحة التوعية عن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أوضحت عبر أنفوجرافيك في حسابها بـ«تويتر» أن أهم أعراض كورونا الشائعة ارتفاع الحرارة وسعال جاف وشديد وعدم القدرة على التنفس، وأن الأعراض الأقل حدوثا هي حالات الإسهال وحالات الاستفراغ، أما أعراضه الخطرة فتتمثل في الالتهاب الرئوي وفشل في الرئتين.

أعلنت وزارة الصحة إصابة سيدتين بفايروس كورونا الأولى تبلغ 33 عاما، والثانية 42 عاما، في خميس مشيط بمنطقة عسير أمس الأول (الخميس) وذلك في الأسبوع الوبائي العاشر لعام 2019؛ صنفا بعدوى ثانوية, ووفق مركز القيادة والتحكم في الوزارة فإن حالتي المصابتين نشطتان، وفي السياق كثفت وزارة الصحة التوعية عن مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أوضحت عبر أنفوجرافيك في حسابها بـ«تويتر» أن أهم أعراض كورونا الشائعة ارتفاع الحرارة وسعال جاف وشديد وعدم القدرة على التنفس، وأن الأعراض الأقل حدوثا هي حالات الإسهال وحالات الاستفراغ، أما أعراضه الخطرة فتتمثل في الالتهاب الرئوي وفشل في الرئتين.

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