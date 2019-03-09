شكرا لقرائتكم خبر عن 25 عضوة من «بلديات» المناطق يناقشن مستقبل المجالس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

انهت 25 عضوة من سيدات المجالس البلدية السعودية يمثلن 16 مجلسا لقاءهن الأول الذي نظمته اللجنة النسوية بمجلس بلدي مكة المكرمة. وتداولت عضوات المجالس محاور عدة عن المعوقات وسبل التطوير والحراك الذي يخدم المواطن. واستعرضت رئيسة اللجنة النسائية بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتورة نزهة الجابري خلاصة تجارب عضوات المجالس في جميع المناطق، وأعقب ذلك حوار مفتوح بين الحضور وعضوات المجالس البلدية أدارتها عضوة اللجنة النسائية بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتورة عبير برهمين.

يشار إلى أن الملتقى النسوي اشتمل على رحلة ميدانية تثقيفية استهدفت إطلاع المشاركات على أهم المنجزات الحضارية والمعالم التاريخية التي ارتبطت بالسيرة النبوية الشريفة في مكة المكرمة.

وكان الملتقى أصدر توصياته الختامية التي تسهم في تعزيز دور وإنجازات سيدات المجالس البلدية في الدورات اللاحقة. وعبر رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة مستور مبارك المطرفي عن شكره للدكتورة نزهة الجابري والدكتورة عبير برهمين على الحراك المثمر والجهد في إنجاح الملتقى الأول، كما شكر جميع الحاضرات اللائي بادرن للمشاركة حرصًا على كل ما يخدم الوطن ويؤسس للغد المشرق منارة إنجاز نحو عنان السماء.