شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يطلق المؤتمر الدولي للتربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني في التربية تحت شعار «التربية... آفاق مستقبلية»، (الإثنين) القادم، الذي يرعاه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

ويدشن أمير الباحة الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية، بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء والمهتمين في قطاع التعليم من داخل المملكة وخارجها، وذلك على المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية.

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وأكد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين، أن تنظيم هذا المؤتمر في دروته الثانية يأتي رغبة من جامعة الباحة للإسهام في تطوير الأداء بكلية التربية بما يحقق أهدافها والارتقاء بمستوى مخرجاتها، إضافة إلى ضرورة وحتمية الإعداد المتميز للمعلمين في العصر الحالي، وتحسين الأداء التعليمي ومعرفة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية المختلفة، ووضع التصورات اللازمة لمواجهتها وإيجاد التفاعل الإيجابي بين كافة المؤسسات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المشتركة في ما بينها.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله الزهراني، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم تعمل المنظومة التعليمية في المملكة بقيادة وزارة التعليم للعمل على إستراتيجية مهمة لإعداد المعلم وبالتالي فإن هذا المؤتمر يدعم هذا التوجه ويناقش عددا من الأبحاث المهمة في مجالات عدة تدعم العمل التربوي وتسهم في وضع خطط للعمل التربوي في المملكة.

من جهته، أفاد عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور صالح دخيخ، بأن المؤتمر يستمر يومي الإثنين والثلاثاء، بمشاركة 93 متحدثا، و87 بحثا، و6 أوراق علمية، بواقع عدة جلسات رئيسية ومتزامنة على مسرح المدينة الجامعية ومسرح كلية العلوم وقاعة التدريب بكلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية، ويصاحب ذلك معرض للفنون التشكيلية من أعمال طلاب وطالبات قسم التربية الفنية بالكلية.