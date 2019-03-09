شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الطائف»: إطلاق أسبوع الموهبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أطلقت إدارة تعليم الطائف أخيرا، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة بإدارتي الموهوبين والموهوبات، تحت عنوان «شاركونا رعايتهم»، والمعرض المصاحب بمجمع جوري مول.

واشتمل المعرض على العديد من الأعمال والابتكارات الإبداعية (بنين، بنات)، تضمنت استعراض برامج مشاريع باحث المستقبل، وبرنامج رعاية الموهوبين تربويا وعلميا لصقل المواهب، وبرامج الذكاء الاصطناعي من الروبوت والأجهزة الذكية، وبرامج الرعاية الأكاديمية في توسيع مدارك طلبة المرحلة الثانوية في مجالي (الطب والهندسة)، إضافة إلى تقديم نبذة للزوار عن نظام التسريع من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، ومن الصف الأول إلى الثالث المتوسط، وركن للاستشارات المختصة بالموهبة، إلى جانب مسرح تفاعلي تعرض فيه الأسئلة الثقافية في مجال الموهبة.

وتهدف إدارة الموهوبين والموهوبات من إقامة أسبوع الموهبة والفعاليات المصاحبة لها، إلى نشر مفهوم الموهبة الصحيح لجميع فئات المجتمع المختلفة، وإبراز دور الجهات ذات العلاقة في مجال رعاية الموهبة.

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، أن إقامة معارض الموهبة تعطي مؤشرات إيجابية عن الميدان التربوي، ونشر ثقافة جودة الموهبة وإشراك الجميع في هذه الابتكارات، لتحقيق جميع الأهداف التربوية.