شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة: تنافس على 1355 رأساً في «مهرجان الأغنام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

شهدت فعاليات مهرجان «أصول الأغنام.. إنتاج وفحول»، الذي اختتم أخيرا، وأقامته وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمدة 7 أيام في مقر متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، إقبالا واسعا من المربين، والمهتمين، والجمهور ورجال الأعمال والمسؤولين. وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، أن مجموع المشاركات بلغ 1.355 رأسا، وأن أعداد الأغنام التي حضرت وتنافست بمهرجان أصول الأغنام المحلية، في اليوم المفتوح بلغت 128 رأسا، وسلالة الضأن النجدي بلغت 260 رأسا، وعرض منها 18 رأسا. وأفاد بأن أعداد سلالة الماعز الحجازي المشاركة بلغت 82 رأسا، وسلالة الماعز القزني 90 رأسا، وسلالة الماعز العارضي 294 رأسا، وسلالة الضأن الحري 95 رأسا، وسلالة الضأن السواكني 76 رأسا، وسلالة الضأن النعيمي 191 رأسا، وسلالة الماعز الشامي 107 رؤوس، في حين ألغيت مشاركة سلالة الضأن العربي لعدم اكتمال النصاب، وحضرت 14 رأسا للعرض.

وأشار الصوينع إلى أن منطقة القصيم تعد من أكثر المناطق التي يوجد بها مربون ومهتمون بالثروة الحيوانية بكل أنواعها، كما توجد بها أكبر سوق بمدينة الأنعام، وتشتهر ببيع جميع أنواع الثروة الحيوانية ومصدر رئيسي لأسواق المملكة، إضافة إلى وجود جمعية تعاونية للثروة الحيوانية، تعد من أنجح الجمعيات التعاونية بالمملكة.