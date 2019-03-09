شكرا لقرائتكم خبر عن رجال ألمع: حملة تفتيش على منشآت الغذاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (محايل)

نفذت بلدية رجال ألمع خلال الأسبوع الماضي، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحلات التجارية، والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 7 محلات تجارية، ومصادرة 58 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتسجيل 11 مخالفة بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه 9 إنذارات لمحلات أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد حافظ، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.