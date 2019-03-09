14 دولة أنظمتها المرورية غير تقليدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منال سجيني - مكة المكرمة

اشتهرت المملكة المتحدة بامتلاكها أحد أفضل سجلات السلامة على الطرق على مستوى العالم، نظرا لشدة أنظمة القيادة وصرامة اختبار القيادة، ومع ذلك سجل عدد من دول العالم قوانين وأنظمة غير تقليدية تتفوق على المملكة المتحدة في غرابتها، تشمل إجراءات في استخراج رخصة القيادة، وقوانين لفرض غرامات وعقوبات على المخالفين. وتستعرض «مكة» بعض تلك الأنظمة بحسب ما أوردته مواقع عالمية متخصصة.

1- المكسيك:

لا يوجد اختبار قيادة من أي نوع، حيث يمكن شراء ترخيص قيمته 626 بيزو مكسيكي (122 ريالا)

2- اليابان:

يمكن أن تفشل في اختبار القيادة في حال لم تتفقد وجود أي كائن حي مختبئ تحت السيارة

3- الصين:

من المحتمل أن يواجه المرشحون لاستخراج رخصة قيادة أسئلة غير تقليدية مثل: ماذا ستفعل إذا غرقت السيارة في الماء؟

4- البرازيل:

يتعين على السائقين الجدد اجتياز اختبار نفسي قبل الحصول على الرخصة، إلى جانب تعلمهم تقنيات قيادة خاصة يمكن أن تساعدهم في النجاة من المواقف التي تهدد حياتهم

5- روسيا:

استبعاد اللصوص والمقامرين والمنحرفين من الحصول على رخصة القيادة

6- سنغافورة:

يتعين على السائق الاحتفاظ بمسافة لا تقل عن 50 مترا من المشاة

7- الولايات المتحدة:

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- تمنع مدينة دنفر بولاية كولورادو قيادة أي سيارة سوداء اللون يوم الأحد لأسباب غير واضحة

- يعد تجاوز سيارة غير مأهولة في كاليفورنيا بسرعة 100 كيلومتر سلوكا مخالفا وغير قانوني

8- فنلندا:

لا يحق لسائق سيارة الأجرة تشغيل الموسيقى أو الراديو أثناء نقل الركاب إلا بعد الحصول على الرخصة الخاصة بها باشتراك سنوي قيمته 45 دولارا (170 ريالا)

9- قبرص:

فرض غرامة على إبعاد السائق يديه عن عجلة القيادة أو عدم الجلوس بشكل صحيح قيمتها 35 يورو (110 ريالات)

10- الفلبين:

تعد الأيام التي يسمح فيها بالقيادة في مانيلا محدودة وتعتمد على الرخصة كمبادرة للحد من التلوث وتفرض غرامة على المخالفين

11- المملكة المتحدة:

فرض غرامة على استخدام بوق السيارة في المناطق السكنية تصل إلى 100 جنيه إسترليني (485 ريالا)

12- الدنمارك:

إلزام السائق بالتحقق من وجود أطفال نائمين تحت السيارة قبل تشغيلها كأحد المتطلبات القانونية للسلامة على الطرق

13- المجر:

يعد إكمال دورة الإسعافات الأولية من الشروط الأساسية في الحصول على رخصة القيادة

14- أستراليا:

تفرض ولاية نيوساوث ويلز غرامة على رش الأشخاص في طريق المشاة أو محطات انتظار الباص بالمياه تصل إلى 1255 جنيها إسترلينيا (6000 ريال)