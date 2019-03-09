منع مصلحي المنازعات من مباشرة طلبات الأقارب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية عن إنشاء مركز أو أكثر يسمى «مركز الصلح في المنازعات التأمينية» ويتبع إداريا وماليا للأمانة العامة ويختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها عن 50 ألف ريال، على أن يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعا أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك بقرار من المحافظ.

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وكشفت الإجراءات التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشرها أنه يحظر على المصلح أن يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، كما يحظر على المصلح أن يتولى صلحا كان فيه محكما، أو وكيلا أو محاميا لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه، ولا يجوز لمن يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله، الاستفادة أو إفشاء شيء مما اطلع عليه نتيجة عمله في المركز، ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

يبلغ المركز عند قبول طلب الصلح الشركة المعنية بموضوع النزاع ويزودها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، على أن ترد الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ.

أبرز ترتيبات مركز الصلح