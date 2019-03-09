حظر الترويج للحليب الصناعي ولهايات الأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقرت تعديلات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية حظر إعلان أو ترويج أو توزيع عينات مجانية أو هدايا أو أداة تشجع من قبل منتجي وموردي ومسوقي بدائل حليب الأم وأغذية الرضع وغيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسات الرعاية الصحية والصيدليات والأماكن العامة والمؤسسات التربوية وغيرها بمختلف الطرق من مقابلات فردية أو جماعية أو توزيع وسائل للتواصل أو تقديم النشرات وغيرها من الوسائل.

ويعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم أو يستوردها أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة.

وأضافت التعديلات التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها أن النظام يهدف إلى توفير التغذية المأمونة، المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو الحاجة إليها على أساس التوعية المناسبة، ومن خلال أساليب التسويق والتوزيع الملائمة.

ويطبق هذا النظام على التداول والممارسات المتعلقة بمنتجات بدائل حليب الأم والأغذية التكميلية المخصصة لتغذية الخدج والرضع وصغار الأطفال من الولادة وحتى عمر 3 سنوات والأدوات ذات العلاقة.

العقوبات

الإنذار.

غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال.

إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على 180 يوما.

منتجات مشمولة بالحظر

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حليب الرضع من الولادة وحتى 12 شهرا.

حليب النمو والمتابعة من عمر 12 شهرا وحتى 36 شهرا بتسويقه على أنه مناسب لتغذية الرضع وصغار الأطفال.

اللهايات وعبوات الرضاعة المصنوعة من الزجاج أو غيره.

الأجهزة والأدوات ذات العلاقة (أجهزة شفط الحليب، أغطية الحلمات...إلخ).

الأغذية التكميلية (المصنعة).

الماء المعد لخلط حليب الرضع.

أي سوائل أخرى مثل شاي الأعشاب، العصير أو أي منتج يسوق أو يقدم على أنه مناسب للأطفال دون عمر 36 شهرا.

المواد الإعلامية والتربوية