بالفيديو.. طالبة مبتعثة تجبر قاضيًا أمريكيًّا على الإشادة بها وإسقاط غرامات بحقها

روت الطالبة المبتعثة في الولايات المتحدة الأمريكية تهاني المنيع، تفاصيل إشادة قاضٍ أمريكيّ بها أثناء نظر جلسة لتغريمها عن مخالفات مرورية وإسقاط الغرامات بحقّها بعد إشادته بسلوكها.

وقالت «المنيع»، في مداخلة لبرنامج «معالي المواطن» المذاع على قناة «mbc»، إن المخالفات المرورية التي كانت موقّعة بحقي وعقدت بشأنها الجلسة أمام إحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، سببها مخالفات انتظار في مكان غير مخصص لركن السيارات، أمام المنزل الذي كنت أسكنه، فتعرّضت إلى ستّ مخالفات قيمة كل منها 25 دولارًا أمريكيًّا.

وتابعت، إن المخالفات تم مضاعفتها؛ نظرًا لتأخري عن دفعها؛ لذلك كنت ملزمة بحضور جلسة المحكمة وفقًا للقانون الأمريكي، ولم أكن أعلم أن الجلسة يتم تصويرها، وفوجئت بأن الخبر انتشر من خلال قناة أمريكية أذاعت ما حدث، مشيرة إلى أن ردود الفعل كانت إيجابية جدًّا إزاء ما حدث.

واختتمت تهاني المنيع، «أنصح الطلاب المبتعثين الذين يدرسون خارج المملكة، بالاجتهاد والتوكل على الله واستمرار التفاؤل دائمًا وأبدًا اعتدادًا بأن الخير قادم».

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وتعود وقائع الجلسة إلى سؤال القاضي الأمريكي للطالبة بقوله: «إن لديك ستّ مخالفات غير مدفوعة ومعظمها في أوقات ما بعد الظهيرة» لتردّ بأنه لا توجد في منطقة سكنها مواقف لركن السيارات، وإنه من الصعب الحصول على مواقف عامة.

وحينما سأل القاضي الأمريكي تهاني المنيع: «أين توقفين سيارتك في المساء»، ردت: «أوقف سيارتي في نفس المكان الذي حصلت فيه المخالفة»، بينما اطلعت المحكمة على ما تعرض له زجاج سيارة الطالبة من إتلاف.

وكانت المفاجأة بنهاية الجلسة، بقرار القاضي الأمريكي، الذي قال للطالبة «إن الغرامات وقيمة المخالفات الأصلية 150 دولار، ولأنك تتمتعين بسلوك ممتاز كإنسانة تحاول الدراسة هنا (...) سأعيد النظر في الحكم فلقد تكبّدتِ مصاريف إصلاح زجاج سيارتك، وسوف ألغي المخالفات ولن تدفعي شيئًا.

يذكر أن وزارة التعليم، تعمل من خلال وكالة شؤون البعثات لديها، على تحقيق كل ما يضمن أداء المبتعثين لرسالتهم العلمية، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، والتي يؤكد خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن «التعليم في السعودية هو الركيزة الأساسية التي نحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقيّ في العلوم والمعارف».