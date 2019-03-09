«المظالم» يقرّ تنظيمًا جديدًا بشأن الاعتراض على قرارات الهيئة الصحية الشرعية

القضاء الإداري يؤكد نظر محاكم الاستئناف الإدارية للتظلمات المقدمة لها
كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن مجلس القضاء الإداري التابع لديوان المظالم أكد على نظر محاكم الاستئناف الإدارية، للتظلّمات المقدّمة لها، بوصفها دعاوى تجري المرافعة فيها.
وقالت المصادر، اليوم الجمعة، إن مجلس القضاء الإداري أكد على نظر محاكم الاستئناف الإدارية، للتظلّمات المقدّمة لها، باعتبارها دعاوى تجري المرافعة فيها، على أن تتبع فيها إجراءات نظر الدعوى المرسومة في أنظمة المرافعات.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالله الشهري، أن الاعتراضات على القرارات الصادرة من الهيئة الصحية الشرعية؛ ستنظر في محاكم الاستئناف الإدارية كما لو أنها اعتراضات على أحكام صادرة من المحاكم الإدارية، وهو ما يعني تفعيل الترافع في محاكم الدرجة الثانية أمام تلك القرارات الصادرة من الهيئة الصحية الشرعية.
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