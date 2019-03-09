السعودية اليوم / عودة كبسولة الفضاء "سبيس إكس" غير المأهولة من الفضاء بسلام



واشنطن 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

قالت وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) اليوم إن كبسولة "سبيس إكس" غير المأهولة عادت صباح الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من رحلة إلى المحطة الفضائية الدولية استغرقت ستة أيام.

وذكر بيان للوكالة الأمريكية أن الكبسولة هبطت بسلام قبالة شواطئ فلوريدا في مياه المحيط الأطلسي، بعد رحلة ناجحة اشتركت فيها سبيس إكس و ناسا، بهدف استئناف إطلاق رحلات مأهولة للفضاء من الأراضي الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.

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04:19ت م

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