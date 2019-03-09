السعودية اليوم / الأمم المتحدة : مخيم الهول السوري تجاوز طاقته الاستيعابية



نيويورك 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

قالت الأمم المتحدة اليوم إن أكثر من 62 ألفًا نزحوا بسبب القتال حول الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور، و تدفقوا على مخيم الهول في شمال شرق سوريا.

و أضافت المنظمة الدولية في تقرير لها أن 5200 شخص وصلوا إلى المخيم ما بين الخامس و السابع من مارس الجاري ، مشيرة إلى توقع توافد المزيد.

و أفاد التقرير أن "مخيم الهول تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير إذ يبلغ عدد المقيمين فيه حاليًا 62 ألف فرد، أكثر من 90 % من الوافدين الجدد من النساء و الأطفال".

و بيّن التقرير أن الأطفال يمثلون الأغلبية العظمى في المخيم، إذ إن 23 % منهم دون الـ 12 من العمر و 12 % دون سن الخامسة.

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