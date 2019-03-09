اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة



نيويورك 1 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض بعد أن أثارت أرقام ضعيفة للوظائف في أمريكا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 23.12 نقطة، أو 0.09 %، إلى 25450.11 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندر آند بورز500 الأوسع نطاقًا 5.86 نقطة، أو 0.21 %، ليغلق عند 2743.07 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 13.32 نقطة، أو 0.18 %، إلى 7408.14 نقطة.

وأنهت المؤشرات الثلاثة جميعها الأسبوع على خسائر تزيد عن 2 %.

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03:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.