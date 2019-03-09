، 22 صوتاً تمنح "منصور بالريش" فترة رئاسية جديدة لنادي الزيتون بسبت العلايا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 30 عضواً من الجمعية العمومية المسجلين وبحضور ممثلي هيئة الرياضة

انعقدت الجمعية العمومية العادية الانتخابية بنادي الزيتون في سبت العلايا، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة، والتي أسفرت عن فوز قائمة المرشح منصور بن محمد بالريش بفترة رئاسية جديدة للنادي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة من الرياض ومن مكتب عسير وهم: عبدالرحمن عبدالله القحطاني، فهد علي آل حنتوم، عبدالله مفلح جرمان، هيثم إبراهيم الناصر، وبحضور 30 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية المسجلين رسمياً.

وتقدم عدد 3 قوائم انتخابية وتم استبعاد إحدى هذه القوائم لعدم اكتمال الشروط وانحصرت المنافسة بين قائمة عبدالله محمد القرني، وقائمة منصور بن محمد بالريش.

وبدأت فعاليات الجمعية بمطابقة الأسماء وفتح باب الترشيح والذي استمر لنحو ساعة ونصف، ثم بدأ البرنامج الخطابي حيث افتتح البرنامج فهد حنتوم من اللجنة المشرفة على الجمعية ثم ألقى الشيخ عوض بن علي آل مساعد رئيس النادي سابقاً، كلمة أشاد فيها بجهود حكومتنا الرشيدة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة في الرقي بالرياضة والشباب في وطننا الغالي وشكر فيها كل من ساهم في نجاحات النادي خلال فترة رئاسته للنادي وتمنى التوفيق لمن سيحالفه الحظ في الانتخابات.

واستعرض أمين النادي عبدالله آل مساعد، التقرير الإداري وإنجازات النادي، ثم استعرض حسين بن علي أمين الصندوق التقرير المالي للنادي، بعد ذلك تم فتح صندوق الاقتراع وحصر الأصوات حيث شارك ثلاثون ناخباً.

وكانت النتائج على النحو التالي: 22 صوتاً لقائمة منصور بالريش، 6 أصوات لقائمة عبدالله بن محمد بن علي، صوتان مستبعدان لمخالفتهما شروط تعبئة الاستمارة.

وبالتالي، تم ترشيح قائمة منصور بالريش لرئاسة النادي في دورته القادمة، وهنأ الجميع مجلس الإدارة الجديد برئاسة منصور بالريش وكان في مقدمة المهنئين القائمة المنافسة برئاسة عبدالله بن محمد بن علي، وتمنى الجميع التوفيق للمجلس الجديد.