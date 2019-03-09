، أمانة الطائف: مهرجان الورد لهذا العام في موعده ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول تنظيمه من قبل إحدى الشركات

حسمت أمانة محافظة الطائف قضية تنظيم مهرجان الورد لهذا العام في نسخته الـ 15، بأن تتولى تنظيم المهرجان بنفسها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، بعد أن تداول عن تنظيمه من قبل إحدى الشركات.

وقالت الأمانة في بيانٍ لها: "تود أمانة الطائف أن توضح بأنه فيما يتعلق بتنظيم مهرجان الورد لهذا العام، فقد حرصت الأمانة وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في إشراك القطاع الخاص في تنظيم المهرجانات والفعاليات، وتم توجيه الدعوات للعديد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، ولم يتقدم أحد في المرة الأولى، وتم توجيه الدعوات للمرة الثانية، وتقدمت إحدى المؤسسات إلا أن المستندات المطلوبة لم تكتمل مما تعذر معه إسناد هذه المهمة لتلك المؤسسة.

وأضاف البيان: وبناءً على ذلك وحرصاً على دعم هذا المنتج الوطني المهم بالطائف وتشجيعاً لمزارعي ومنتجي الورد، وحسماً لما تم تداوله عبر الصحف، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المهرجان، فقد وجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بأن تتولى أمانة الطائف تنظيم المهرجان لهذا العام بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن يقام المهرجان في موعده المحدد.".

يشار إلى أن مهرجان الورد ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 4 ابريل وحتى 14 من الشهر نفسه، حيث سيتضمن منتزه الردف العام الفعالية الرئيسية للمهرجان ،بالاضافة إلى ثلاثة مواقع للفعاليات المصاحبة، وتشمل المنطقة التاريخية بوسط المحافظة، وحديقة الملك عبدالله بالنسيم، وحديقة الفيصلية بالحوية.