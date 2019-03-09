هل مكافآت طلاب جازان بلغت 6 مليارات ريال؟!.. هذا ما فعله غياب الفواصل

تسبب غياب الفواصل بين الأرقام في تغريدة لـ”تعليم جازان” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وتخص المبلغ الذي سيتم إيداعه للطلاب والطالبات، في تداول التغريدة على أنه ٦ مليارات ريال، وذلك بعدما كتبت في تغريدة رقمًا كالآتي (6135768713)، ولم يحمل فواصل بين الهللات والريالات؛ ما جعل البعض يتداوله على أنه هذا الرقم الملياري.

وأوضحت الإدارة التفاصيل في تغريدة أخرى؛ إذ جاءت مكتوبة بأنه (واحد وستون مليون ريال)، وذلك في تغريدة توضح المبلغ بدقة من تعليم جازان، كان هذا نصها: “تعليم جازان تودع الأحد القادم – بمشيئة الله – واحدًا وستين مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ألفًا وستمائة وسبعة وثمانين ريالاً وثلاث عشرة هللة، هي مكافآت الطلاب والطالبات لأشهر شعبان وذي الحجة ١٤٣٩هـ، ومحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر عام ١٤٤٠هـ”. وشهدت التغريدة تداولاً واسعًا حتى تم توضيحها بتغريدة أخرى من تعليم جازان التي أوضحت الرقم الذي سيتم إيداعه للطلاب يوم الأحد القادم.