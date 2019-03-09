بالصور.. تنمية عين بن فهيد بالأسياح تقيم الملتقى الأول للشباب

نظَّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعين بن فهيد، فعاليات ملتقى الشباب الأول لعام 1440ه، التي بدأت يوم 26/06/1440ه بملاعب وساحات بلدية محافظة الأسياح، واستمرت فعالياتها على مدار خمسة أيام.

حضر الفعاليات محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان الرجيعي، ومديرو الدوائر الحكومية، وأعيان وأهالي عين بن فهيد بمحافظة الأسياح.

وقال نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعين بن فهيد، حمد بن تركي الفهيد، إن فعاليات ملتقى الشباب الأول للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعين بن فهيد، شهدت نجاحًا باهرًا بما تضمنته من إبداع وتنوع برامجه، التي تهدف للحفاظ على وقت الشباب وتثقيف المجتمع.

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وأشار الفهيد، إلى أن الفعاليات شملت مسرحًا للطفل طيلة أيام الملتقى، ومعرض ركن الشهيد، وتنظيم مسابقة أفضل طبخة، وسحوبات وجوائز يومية، والخيمة الثقافية والتربوية والطبية، التي استفاد منها كل زوار الملتقى، بالإضافة لإقامة كأس لجنة التنمية لكرة القدم تحت شعار «معًا ضد الإرهاب والفكر الضال».

وتابع، لقد تم تكريم المتميزين والمتفوقين علميًا، كما شاركت الجهات الحكومية من الشرطة والمرور، ومستشفى الأسياح، وإدارة المساجد، والدفاع المدني والهلال الأحمر، في فعاليات ملتقى الشباب الأول.

وأضاف الفهيد، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب كونهم رجال الغد وعماد المستقبل، من خلال برامجها التي تركز على أهمية إعداد الشباب الإعداد السليم؛ لتصحيح المفاهيم وترسيخ الأسس السليمة والقيم الإسلامية السمحة؛ ليسهموا في المستقبل في إطار مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وحكومتنا الرشيدة.

كما وجّه الفهيد أسمى آيات الشكر والتقدير لكل من أسهم وشارك في إنجاح الملتقى من الداعمين الدائمين للجنة، وكذا الجهات الحكومية والأهلية المشاركة، ورئيس بلدية محافظة الأسياح الدكتور عبدالمحسن بن يوسف العمار، وجميع منسوبي البلدية ومدير مكتب التعليم بمحافظة الأسياح عبدالله بن صالح الفهيد، ومدير مركز صحي عين بن فهيد خالد الفهيد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.