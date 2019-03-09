السعودية | غدا .. انطلاق كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:14 صباحًا, 9 مارس 2019 م المناطق - الرياض تنطلق غداً منافسات كأس الاتحاد السعودي للفروسية الدولي للقدرة والتحمل على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمسافة 110 كم مقسمة على 4 مراحل بالإضافة الى سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و 80 كم .

ويشارك أكثر من 270 فارساً في السباق من مختلف اسطبلات المملكة إضافة إلى بعض دول الخليج والأردن .

يذكر أن كأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة يقام لأول مرة ورصد اتحاد الفروسية جوائز تقدر ب 300 ألف ريال مقسمة على المراكز الـ 15 الأولى .

وكان اتحاد الفروسية قد أقام هذا الموسم 3 سباقات للقدرة سباق للشباب والناشئين وسباق كأس الهيئة العامة للرياضة وسباق كأس خادم الحرمين الشريفين إضافة إلى عدد من السباقات التأهيلية الدولية والمحلية .

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