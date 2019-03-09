شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفليّن.. السيطرة على حريق بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
وكان مدني النعيرية تلقى بلاغًا عن نشوب حريق في مجلس بحي مليجة، متوجهًا على الفور إلى مكان الحادث، وبدأ فى عمليات الإطفاء وإنقاذ الطفلين سريعًا.
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