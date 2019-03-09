شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفليّن.. السيطرة على حريق بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

سيطر الدفاع المدني بالنعيرية على حريق إندلع في مجلس بحي مليجة نتج عنه احتجاز طفلين تم إنقاذهما، موضحًا أنهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وكان مدني النعيرية تلقى بلاغًا عن نشوب حريق في مجلس بحي مليجة، متوجهًا على الفور إلى مكان الحادث، وبدأ فى عمليات الإطفاء وإنقاذ الطفلين سريعًا.