شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني بقيق» يطمئن على مرضى المستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

قام مدير الدفاع المدني ببقيق العقيد سعيد الشهراني بزيارة المرضى المنومين في مستشفى بقيق العام وذلك ضمن فعاليات احتفال الدفاع المدني باليوم العالمي. وقام الشهراني بتوزيع الورود على المرضى الذين أبدوا سعادتهم بهذه البادرة.



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