اخبار السعوديه

ولي العهد يستعرض فرص تطوير الشراكة الإستراتيجية مع اليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض فرص تطوير الشراكة الإستراتيجية مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات اليابانية، وفرص تطوير مجالات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يستعرض فرص تطوير الشراكة الإستراتيجية مع اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا