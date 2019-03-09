شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح أمن الطرق بالمنطقة الشرقية المعرض التوعوي الخاص بحملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا» مساء أمس الأول وذلك بأحد المجمعات التجارية بالدمام. ويحتوي المعرض على عدة أركان تهدف للوقاية من المخاطر، منها ركن الهدايا وركن الخدمات الإنسانية، وركن المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، وركن إدارة البلاغات التقنية بالإضافة إلى عرض عن الأسلحة المستخدمة وكذلك شاشة عرض توعوية وتثقيفية.

كما يحتوي المعرض على مسرح ترفيهي وتثقيفي ومسابقات وهدايا خاصة بالعوائل والعديد من البرشورات والمواد الإعلامية.