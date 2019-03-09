شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم فريق «وطن واحد» المشارك بـ«نزرعها لننعم بها» والان نبدء بالتفاصيل

كرم رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس آل عريج بمكتبه، مؤخرا، فريق «وطن واحد التطوعي» الذين شاركوا بمبادرة #نزرعها_لننعم_بها، بحضور رئيس المجلس البلدي لمحافظة بقيق عبد الله آل عايد.

وأوضح المهندس آل عريج في كلمته بهذه المناسبة أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة وانسجامها مع برامج أمانة المنطقة الشرقية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيدا بدور المتطوعين وتفانيهم حتى تم إنجاز الهدف المحدد بكل اقتدار، منوها بدور الشراكة المجتمعية وتفعيلها مع الجهات الأخرى، كما أشار إلى نجاح مبادرة نزرعها لننعم بها وتأثيرها الكبير على الفرد والمجتمع والبيئة.

من جهة أخرى ألقت نائب قائد الفريق التطوعي كلمة بالنيابة عن الفريق أعربت فيها عن شكرها وتقديرها لبلدية محافظة بقيق على إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في المساهمة الفعلية بما ينفع الوطن والمنطقة، وبالتسهيلات المقدمة والدعم غير المحدود من أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية بقيق.