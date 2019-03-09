شكرا لقرائتكم خبر عن منسوبو وزارات السياحة العربية: الأحساء تمتلك مقومات ترفيهية واعدة والان نبدء بالتفاصيل

قال عدد من منسوبي وزارات السياحة العربية والقناصل بهذه الدول: إن الأحساء جاذبة سياحياً، نظير ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وترفيهية متنوعة وواعدة، تتمثل في العمق الحضاري والتاريخي والتراث المحلي العريق، وجاءت تصريحات القناصل لـ ”الخليج 365” أثناء جولتهم السياحية على معالم «الأحساء» الأثرية والتاريخية، عقب الحفل الذي أقامته المنظمة العربية للسياحة الأربعاء بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وتجول القناصل على معالم عاصمة السياحة العربية، برفقة وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، شملت مسجد الجبري الأثري، وجبل القارة، ومسجد جواثا التاريخي، والمدرسة الأميرية، والمخبز الأحسائي الشعبي، ومصنع الدوغة للفخار، مرورا على واحة النخيل والعيون المائية.

مدير عام وزارة السياحة والآثار في فلسطين «إبراهيم الحافظ» قال: «تعتبر الأحساء توأمة للقدس، لأن القدس كانت عاصمة السياحة العربية 2018، وهذا القرار اتخذ في مجلس وزراء السياحة العرب بتوصية المنظمة العربية للسياحة، وفلسطين جزء لا يتجزأ من الجسد العربي، وبالتالي وجودنا في الأحساء هو وجود تكاملي تضامني واحتفالي، ونقدم التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، لاختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019».

وأرجع مستشار رئيس المنظمة العربية للسياحة والمسؤول عن إدارة التدريب والتأهيل بالمنظمة العربية للسياحة الدكتور «أحمد بوعامر»، اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019 نظير المقومات المميزة التي تختزنها، حيث تم تقييم كامل للأحساء والتي استوفت المعايير الخاصة في مدينة السياحة العربية.

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وأضاف مستشار الشؤون السياحية بسلطنة عمان «عادل البوسعيدي»، بقوله: «أحب أن أهنئ الأشقاء في المملكة على اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، وهذا ليس بمستغرب، فالأحساء لها تاريخ عميق يصل ما قبل الميلاد.

أما قنصل عام اليمن وعميد السلك القنصلي بجدة، السفير علي العياشي، فعبر عن سعادته البالغة بمشاركة الأحساء وأهلها هذه الفعالية الخاصة بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، وهي فرصة حقيقية للتعرف على ما تزدهر به محافظة الأحساء من خيرات وموارد طبيعية.

وقال قنصل عام مملكة البحرين إبراهيم المسلماني:»الأحساء جديرة بهذا الاختيار، وهذا الفوز، وهي تستحق أن تكون عاصمة للسياحة العربية 2019م.

وأضاف الوزير المفوض بالقنصلية العامة الليبية بجدة، علي المقطوف: «نحن سعداء بتضافر الزملاء بفوز الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019، فباسم الشعب الليبي، أتقدم لأهالي الأحساء بالتهنئة على هذا الفوز».