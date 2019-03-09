شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مشروعا للطرق بـ 866 مليون ريال في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وزير النقل د. نبيل العامودي أمس الأول عددا من مشاريع منظومة النقل بمنطقة الحدود الشمالية للوقوف على التقدم في مراحل إنجازها وتنفيذها، وذلك ضمن جولاته التفقدية للمشاريع التابعة للمنظومة في مناطق المملكة، للاطلاع على سير العمل فيها، وشدد على ضرورة الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد لها وفق المواصفات الموضوعة لها، وضرورة التأكيد على المقاولين بتكثيف العمل مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

واستهل الوزير جولته التي رافقه فيها نائبه لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومستشار وزير النقل المهندس هذلول الهذلول ومدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس ماجد الشمري بزيارة مشروع الصالات الجديدة بمطار عرعر، ومشروع تقاطع طريق حي مشرف، وتقاطع طريق حي الجامعة، والصيانة الوقائية لطريق جديدة – عرعر.

وشملت جولة وزير النقل زيارة مركز سلاح الحدود، ومنفذ جديدة – عرعر ومبنى الجمارك بالإضافة إلى فرع الوزارة في المنطقة، واطلع ومرافقوه على عرض مرئي عن المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة، ونسب الإنجاز فيها.

وتنفذ وزارة النقل ممثلة في فرعها في المنطقة حاليا 14 مشروعا للطرق بتكلفة تقارب 866 مليون ريال، وتراوحت نسبة الإنجاز في بعضها ما بين 50 و100%، إضافة إلى مشروعين للصيانة الوقائية بأكثر من 48 مليون ريال، إلى جانب 4 مشاريع تم توقيع عقودها مؤخرا بتكلفة تزيد على 171 مليون ريال.

وتشمل المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة المجموعة الأولى والمتضمنة تقاطع مجمع الدوائر الحكومية بعرعر، وتقاطع سوق الماشية بعرعر، وتقاطع مطار طريف، وتقاطع المدينة الجامعية برفحاء، إذ تزيد تكلفتها على 188 مليون ريال، ومشروع إصلاح المسارات الحالية لبعض الطرق «المجموعة الأولى» بتكلفة 157 مليون ريال، إضافة لمشروع استكمال طريق زهوة - نعيجان - الأدية من خلال تنفيذ تقاطعه مع طريق ابن سمير وطريق عذفاء بتكلفة تقارب 24 مليون ريال، وكذلك تقاطع جامعة الحدود الشمالية مع طريق عرعر - رفحاء رقم 85 وتقاطع الصناعية بعرعر، بتكلفة 98 مليون ريال، واستكمالات بعض الطرق بالمنطقة ضمن المجموعة السابعة والمشتمل على تنفيذ استكمال طريق روضة هباس إلى أعيوج لينة بطول 4 كلم واستكمال ازدواج طريق حائل - رفحاء «تقاطع» والذي تزيد تكلفته على 5 ملايين ريال، بجانب الطرق الرئيسية «تقاطع كلية المعلمين وتقاطع حي مشرف» والمقدر تكلفته بأكثر من 65 مليون ريال، إلى جانب مشروع إضافة حارة إضافية لطريق عرعر - المطار بطول 12 كلم وطريق عرعر - طريف بطول 13 كلم لكل اتجاه «المرحلة الأولى» بطول 12 كلم بتكلفة تزيد على 21 مليون ريال.

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ويضاف لتلك المشاريع تقاطع مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية على طريق طريف عرعر - رقم 85 بتكلفة أكثر من 30 مليون ريال، واستكمالات طرق روضة هباس وعذفاء وطرق المخططات الزراعية بطول 24.5 كلم بتكلفة تزيد على 24 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ طريق حائل - رفحاء «المرحلة الثانية» بطول 47 كلم بالمنطقة بأكثر من 105 ملايين ريال.

وتتواصل الأعمال في المشارع الجاري تنفيذها ومن بينها مشروع تنفيذ تقاطع منجم الجلاميد مع الطريق الرئيسي عرعر - طريف وطريق سد شعيب طريف بطول 4.5 كلم الذي تقارب تكلفته 42 مليون ريال، والطرق الزراعية بالمنطقة ضمن المجموعة السادسة والمتضمنة ربط الطرق المؤدية إلى مواقع فرق الصيانة التابع للوزارة بطول 2 كلم، واستكمال طرق المخطط الزراعي رقم «215/ج» بطول يزيد على 3.5 كلم، وطرق المخطط الزراعي رقم «1926/ب» بطول 325م وذلك بتكلفة تقارب 8 ملايين ريال.

ويشتمل مشروع الصيانة الوقائية بالمنطقة على أعمال الصيانة الوقائية لطرق عرعر - طريف بتكلفة تزيد على 42 مليون ريال، وإعادة إنشاء وتعديل منسوب وتنفيذ حمايات وأنظمة تصريف على طريق العويقيلة - الحيانية رقم (8200) بتكلفة تزيد على 6 ملايين ريال.

وأما عن المشاريع الموقع عقودها مؤخرا والتي تزيد قيمتها على 171 مليون ريال، فتشمل فتح وتمهيد وصيانة الطرق الترابية بالمنطقة، وتنفيذ جسور أودية وحميات على طريق رفحاء عرعر طريف المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، إضافة إلى مشروع الإشراف على استكمال طريق حائل / رفحاء واستكمال بعض الطرق الفرعية بالمنطقة.