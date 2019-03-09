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3 ورشات عمل في المؤتمر الطبي لسلامة المرضى بمحايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
انطلقت أولى ورشات مؤتمر سلامة المرضى بمحافظة محايل، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، وذلك بمقر مركز الأمير نايف الحضاري بمحافظة محايل.
وتناولت الورشة الأولى للمؤتمر، التي قدمها خالد أبو عزيزة، تحليل تأثير نمط الإخفاقات، والمنهجية التطبيقية على نطاق واسع في القطاع الصحي لتحليل تأثيرات “أنماط الإخفاق- الفشل والأسباب” عند تصميم الأنظمة الصحية المختلفة، إلى جانب أهمية دراسة الأسباب لزيادة جودة الأداء والسلامة وزيادة نسبة رضا المستفيدين.
وتناولت الورشة الثانية، التي قدمها بهائي محمود صالح، الأدوات اللازمة والضرورية للتعامل مع التحليل الجذري للأحداث وكيفية اختيار الفريق المناسب والأسلوب والأدوات للخروج بخطة عمل كي تضمن عدم تكرار الحدث مرة أخرى إلى جانب دراسة الأسباب الجذرية التي تتطلب تحليل معمق لإيجاد الأسباب الجذرية وراء الحدث، وكيفية التعامل مع هذه الأسباب عند تطبيق الـ(RCA) المشتملة على: How chart- Brainstorming- Fishbone-Whys
وتحدثت الورشة الثالثة، التي قدمها الدكتور خالد حماطي، عن مشروع تجمعات السلامة التي تعقد لتبادل المعلومات حول مشاكل السلامة المحتملة أو الحالية، بالإضافة إلى تجمعات السلامة للموظفين والتي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي بالسلامة بين موظفي الخطوط الأمامية، كما تسمح للفرق بوضع خطط عمل لمعالجة شؤون السلامة المحددة؛ وذلك تعزيزًا لثقافة السلامة في المهدئات الصحية.
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