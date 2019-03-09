شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: انسحاب الشركة المنظمة لمهرجان الورد.. والأمانة تتكفل به والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف) @maged_okazكشفت أمانة محافظة الطائف لـ«الخليج 365»، بشكل رسمي عن تنظيمها لمهرجان الورد الطائفي الـ15، بعد انسحاب إحدى المؤسسات الوطنية من عملية التنظيم.
وأكدت الأمانة، أن مهرجان الورد الطائفي سيكون مجاناً للزوار وعارضي الورد الطائفي من منتجي ومزارعي الورد، وسيقام خلال الفترة 28 رجب إلى 8 شعبان القادم، في ثلاثة مواقع (منتزه الردف السياحي، منتزه الملك عبدالله في النسيم، ومنتزه الفيصلية في الحوية).
ويأتي تنظيم أمانة الطائف للمهرجان، بعد أن تقدّم المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية أمس الأول (الخميس) بطلب الانسحاب من تنظيم المهرجان، بعد أيام قليلة من إعلان مالكة المؤسسة منى الجابري عبر "الخليج 365" بأن مؤسستها فازت بالتنظيم، إضافة إلى إعلان المدير التنفيذي للمؤسسة في بيان صحفي موزع على الصحف تنظيم مؤسستهم للمهرجان في المواقع المحددة.
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