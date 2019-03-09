شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفلين من حريق مجلس في النعيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمدت فرق الدفاع المدني في النعيرية، اليوم (الجمعة)، حريقاً اندلع في مجلس بحي مليجة. وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر»، أنه نتج عن الحريق احتجاز طفلين تم إنقاذهما وهم بصحة جيدة.



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