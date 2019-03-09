حاسبة حساب المواطن- موقع الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

حاسبة حساب المواطن من أهم ما يكون لجميع مشتركي حساب المواطن في السعودية، تسهل تلك الحاسبة الكثير من الأمور الهامة، حيث يقوم موقع الحاسبة التقديرية لحساب المواطن بتقديم القيمة النقدية ومن ثم ربطها مع قيمة الدعم المقدم للمستفيد، نظام حساب المواطن يخدم الطبقة الفقيرة والمتوسطة في السعودية للتخفيف من عبء الإصلاحلات الاقتصادية التي تقوم بها مؤخرًا، لذا فأنها تحرص على عدم تلاشي تلك الطبقات من المجتمع بعد غلاء المعيشة.

موقع الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

ومن خلال هذا الموقع، يستطيع المستفيد من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن قيمة الاستحقاق الشهرية من قبل الحكومة السعودية، وأيضًا لديه حق تقديم الاعتراض إذا وجد أخطاء في قيمة الدعم المخصص لها، علمًا بأن يختلف قيمة الدعم والاستحقاق من مواطن لآخر وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية السعودية، حيث لها كامل الحقوق في ذلك الأمر وفقًا لحالة كل مواطن على حدة.

موقع الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

حاسبة حساب المواطن

ومن خلال موقع الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، يبين لكل مستفيد قيمة الدعم، ومن الجانب الآخر، جاءت أهداف برنامج كثيرة للغاية، منها على سبيل المثال رفع كفاءة الدعم الحكومي، تحسين منتجات الطاقة، وتشجيع ترشيد الاستخدام والاستهلاك الخاص بالطاقة والمياه، وقد أصبح هذا البرنامج طوق نجاة لجميع الأسر ذات الدخل المتوسط والضعيف في المملكة العربية السعودية.