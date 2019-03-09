رقم حساب المواطن للشكاوي والاستفسار 2019 وطريقة تقديم اعتراض على قيمة استحقاق الدفعة الجديدة الان

جاء رقم حساب المواطن للشكاوي والاستفسار 2019 وطريقة تقديم اعتراض على قيمة استحقاق الدفعة الجديدة لتجذب الكثير من المشتركين في هذا النظام، يعلم الجميع أن المملكة العربية السعودية قامت بتدشين هذا النظام من أجل عدم تلاشي الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع والحفاظ عليهم من الإصلاحات التي تقوم بها والتي فرضت على البلاد الغلاء في الأسعار، لذا قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتدشين هذا البرنامنج من أجل هؤلاء حتى لا يلحق بهم أي ضرر مادي.

رقم حساب المواطن للشكاوي والاستفسار 2019

جاء إنشاء برنامج حساب المواطن من أجل أهداف سامية منها، التخفيف على المواطنين الناتج عن أثار الإصلاحات الاقتصادية، رفع كفاءة الدعم الحكومي السعودي، تشجيع ترشيد الاستهلاك، أما عن المبادئ التوجيهية بالنسبة لهذا البرنامج، هي توفير الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، أن يكون هذا الدعم نقدًا، وذلك عن طريق الاستهلاك الرشيد، وأن يكون هذا الدعم عادلًا لكل فئة على حدة ومتغيراً في ذات الوقت طبقًا لحجم الأسرة وعددهم.

طريقة تقديم اعتراض على قيمة استحقاق حساب المواطن الدفعة الجديدة

أقر من قبل برنامج حساب مواطن عن إتمام إيداع الدعم المالي فسي كافة حسابات المستفيدين عن كل دفعه في موعدها المحدد، ومن يرى أن هناك اعتراض على قيمة استحقاق في كل دفعة من حساب المواطن، الدخول إلى الموقع قسم الدعم الفني لتقديم شكوى حساب مواطن، وذلك بعد تفعيل أيقونة (اعتراض مستحقات الدعم) والضغط عليها، كما هو مبين في الفيديو أدناه.

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الفيديو أعلاه، يبين لجميع كافة خطوات تقديم اعتراض أو شكوى على قيمة الاستحقاق داخل برنامج حساب المواطن، كما يُذكر أن الرد على الشكوى لا يتعدى 5 أيام، وسيأتي لكم الرد بالإيجاب أو السلب مبينًا أسباب القبول أو أسباب الرفض، ولك من خلال إدارة الدعم الفني بالاتصال بمسؤولي البرنامج.

مازالت عملية التسجيل تسير بيسر ولم تظهر حتى تلك هذه اللحطة أية معوقات تسد طريقها، علمًا بأن موقع حساب مواطن أصبح القبلة التعليمية الوحيدة في المملكة العربية السعودية.