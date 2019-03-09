الآن رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440…. طرق التحويل من الكادر الإداري إلي التعليمي ..استخراج...

نتابع معكم نظام فارس 1440، نظام فارس الخدمة الذاتية الإدارة العامة، موقع نظام فارس الجديد 2019 الكترونيا موقع نظام فارس للمعلمين والمعلمات، سوف نقدم لكم من خلال هذه المقال رابط التسجيل المباشر الجديد لنظام فارس، لكل المعلمات والمعلمين علة مستوى كافة المحافظات بالمملكة العربية السعودية، الذين يرغبون في معرفة نظام فارس الجديد حتى يستفيدوا من الخدمات المتاحة عبر نظام فارس الالكتروني والذي يقوم بتحديثها بصفة مستمرة، ليقدم أفضل الخدمات والتيسيرات المتاحة لجميع الموظفين بالوزارة.

أهمية نظام فارس الخدمة الذاتية 1440

يستخدم المعلمون والمعلمات من خلال هذا الموقع نظام فارس لتنفيذ ومعرفة الطلبات دون الحاجة إلى تقديم بعض الأوراق بعد ذلك يدخلون إلى حسابهم في هذا النظام وتحديد الطلاب الذين يرغبون في تقديمه.

وتعد الخدمة الذاتية عبارة عن نظام فرعي من الأنظمة الموجودة في نظام فارس للموارد البشرية، حيث تتكون من مجموعة من الخدمات التي يتمكن الموظف أو المعلم أو الإداري، أن يحصل عليها بكل سهولة ويسر بطريقة إلكترونية.

طرق التحويل من الكادر الإداري إلي التعليمي في نظام فارس

أولا الدخول للكادر الإداريين الذي يوجد فيه نظام فارس.

يتم اختيار الخدمة الذاتية للتوظيف واختيارا يكون طلب التحويل إلى الكادر التعليمي.

يتم الضغط على أيقونة أضافه حتى يتم التسجيل عبر نظام فارس، وتقديم طلب جديد للحصول على الخدمة.

تظهر قائمه يوجد عليها بعض البيانات المطلوبة تأكيد صحتها، ثم يتم اختيار موافق أو لا، وتستكمل الخطوات.

يتم إضافة كل المستندات المطلوبة من خلال كلمه إضافة ملف، بعد ذلك سوف يظهر الطلب على الشاشة الرئيسية في نظام فارس.

يتم الاستعلام عن الطلب المقدم، عبر تلك الشاشة.

# الفيديو الآتي يوضح نظام التحويل من الوظائف الإدارية إلى وظائف تعليمية في نظام فارس

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رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440

يتمكن المستفيدين من نظام موقع نظام فارس، من التقديم على طلب أجازة أو بدلات أو تمديد فترة الإجازة، بالإضافة إلى طلب تقاعد وغيرها، من الطلبات العديدة منها معرفة معرفة الراتب وبيان الانتدابات وبيان أيضا خارج الدوام، وتسهيل العديد من الخدمات الهامة التي يرغب الجمع في معرفتها من خلال التسجيل عبر نظام فارس 1440.

خطوات استخراج الرقم الوظيفي لموظف (معلم- إداري) من حساب الموظف نفسه في نظام فارس

مستمرين ومعكم عبر التحديثات لتقديم كل جديد من خدمات متاحة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، لجميع المعلمين والإداريين بالمملكة العربية السعودية.