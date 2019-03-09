، صراع الهبوط يشعل مواجهة الحزم وأحد.. ومهمة صعبة للباطن أمام الفتح ،

- 1/2
- 2/2
تختتم مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.
حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الفتح والباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
الفتح يدخل المباراة وهو في المركز السابع بـ32 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار والاقتراب من مربع الكبار.
أما الباطن فيأتي في المركز الرابع عشر بتسع عشرة نقطة ويطمح لتحقيق الانتصار والابتعاد عن شبح الهبوط.
فيما يستضيف الحزم على ملعبه نظيره أحد، الحزم يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بثلاث وعشرين نقطة ويفكر في الفوز والاقتراب من مناطق وسط الترتيب.
أما فريق أحد فهو يتذيل الترتيب بثلاث عشرة نقطة في المركز السادس عشر وستكون هذه المباراة مهمة له إن أراد العبور للأمام.
صراع الهبوط يشعل مواجهة الحزم وأحد.. ومهمة صعبة للباطن أمام الفتحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-09
تختتم مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.
حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الفتح والباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
الفتح يدخل المباراة وهو في المركز السابع بـ32 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار والاقتراب من مربع الكبار.
أما الباطن فيأتي في المركز الرابع عشر بتسع عشرة نقطة ويطمح لتحقيق الانتصار والابتعاد عن شبح الهبوط.
فيما يستضيف الحزم على ملعبه نظيره أحد، الحزم يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بثلاث وعشرين نقطة ويفكر في الفوز والاقتراب من مناطق وسط الترتيب.
أما فريق أحد فهو يتذيل الترتيب بثلاث عشرة نقطة في المركز السادس عشر وستكون هذه المباراة مهمة له إن أراد العبور للأمام.
09 مارس 2019 - 2 رجب 1440
01:45 AM
في ختام مباريات الجولة 23 من الدوري
تختتم مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.
حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا الفتح والباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
الفتح يدخل المباراة وهو في المركز السابع بـ32 نقطة ويسعى لتحقيق الانتصار والاقتراب من مربع الكبار.
أما الباطن فيأتي في المركز الرابع عشر بتسع عشرة نقطة ويطمح لتحقيق الانتصار والابتعاد عن شبح الهبوط.
فيما يستضيف الحزم على ملعبه نظيره أحد، الحزم يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني عشر بثلاث وعشرين نقطة ويفكر في الفوز والاقتراب من مناطق وسط الترتيب.
أما فريق أحد فهو يتذيل الترتيب بثلاث عشرة نقطة في المركز السادس عشر وستكون هذه المباراة مهمة له إن أراد العبور للأمام.
، صراع الهبوط يشعل مواجهة الحزم وأحد.. ومهمة صعبة للباطن أمام الفتح ،
المصدر : الخليج 365
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