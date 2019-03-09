، بعد تضييق الخناق.. قاتل شقيقه بالأمواه يسلِّم نفسه للجهات الأمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت أحداث الجريمة قبل أيام عدة في ظروف غامضة

سلَّم قاتل شقيقه الأكبر بمركز الأمواه شرق منطقة عسير نفسه للجهات الأمنية؛ وذلك بعد تضييق الخناق عليه من الجهات الأمنية إثر ارتكابه جريمة القتل قبل أيام عدة في ظروف غامضة.

وأكدت المصادر قيام أحد المواطنين المتهم بقتل شقيقه قبل أيام عدة بتسليم نفسه للجهات الأمنية يوم أمس الجمعة، وذلك بعد تحرٍّ وبحث وتضييق الخناق عليه من قِبل الجهات الأمنية.

فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا لمعرفة وكشف دوافع الجريمة، والكشف عن ملابساتها وتفاصيلها، وتحويلها للجهات المختصة بعد إجراء اللازم.

وكانت المصادر قد أشارت إلى أن مواطنًا عشرينيًّا أقدم مساء أمس على قتل شقيقه الأكبر بالأمواه شرق عسير في ظروف غامضة، وقد باشرت الجهات الأمنية الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى المحافظة، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.