، هل يحتج "الهلال" لدى اتحاد الكرة بشأن نظامية مشاركة لاعب "الوحدة" ؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مراسل قنوات ksa sports عن أن إدارة نادي الهلال ستتقدم باحتجاج ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني بداعي عدم نظامية مشاركته.

وكان الهلال قد فقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله مساء أمس مع الوحدة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

هذا ولم يصدر حساب النادي الرسمي على تويتر أي بيان بشأن تقديم إدارة النادي لاحتجاج كما لم ينف ما ذكرته القناة الرياضية السعودية.

إلى ذلك حمٌلت جماهير الهلال نتيجة التعادل للمدير الفني للفريق، المرواتي زوران ماميتش بحجة القراءة الفنية الضعيفة للمباراة بالإضافة لتشكيلة الفريق.