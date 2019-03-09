- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - كشف مراسل قنوات ksa sports عن أن إدارة نادي الهلال ستتقدم باحتجاج ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني بداعي عدم نظامية مشاركته.
وكان الهلال قد فقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله مساء أمس مع الوحدة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
هذا ولم يصدر حساب النادي الرسمي على تويتر أي بيان بشأن تقديم إدارة النادي لاحتجاج كما لم ينف ما ذكرته القناة الرياضية السعودية.
إلى ذلك حمٌلت جماهير الهلال نتيجة التعادل للمدير الفني للفريق، المرواتي زوران ماميتش بحجة القراءة الفنية الضعيفة للمباراة بالإضافة لتشكيلة الفريق.
هل يحتج "الهلال" لدى اتحاد الكرة بشأن نظامية مشاركة لاعب "الوحدة" ؟محمد السيّد الخليج 365 2019-03-09
كشف مراسل قنوات ksa sports عن أن إدارة نادي الهلال ستتقدم باحتجاج ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني بداعي عدم نظامية مشاركته.
وكان الهلال قد فقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله مساء أمس مع الوحدة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
هذا ولم يصدر حساب النادي الرسمي على تويتر أي بيان بشأن تقديم إدارة النادي لاحتجاج كما لم ينف ما ذكرته القناة الرياضية السعودية.
إلى ذلك حمٌلت جماهير الهلال نتيجة التعادل للمدير الفني للفريق، المرواتي زوران ماميتش بحجة القراءة الفنية الضعيفة للمباراة بالإضافة لتشكيلة الفريق.
09 مارس 2019 - 2 رجب 1440
01:19 AM
كشف مراسل قنوات ksa sports عن أن إدارة نادي الهلال ستتقدم باحتجاج ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني بداعي عدم نظامية مشاركته.
وكان الهلال قد فقد نقطتين ثمينتين بعد تعادله مساء أمس مع الوحدة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
هذا ولم يصدر حساب النادي الرسمي على تويتر أي بيان بشأن تقديم إدارة النادي لاحتجاج كما لم ينف ما ذكرته القناة الرياضية السعودية.
إلى ذلك حمٌلت جماهير الهلال نتيجة التعادل للمدير الفني للفريق، المرواتي زوران ماميتش بحجة القراءة الفنية الضعيفة للمباراة بالإضافة لتشكيلة الفريق.
، هل يحتج "الهلال" لدى اتحاد الكرة بشأن نظامية مشاركة لاعب "الوحدة" ؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر هل يحتج "الهلال" لدى اتحاد الكرة بشأن نظامية مشاركة لاعب "الوحدة" ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.