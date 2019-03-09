محمد بن مسعود - الدمام - تحصل نجما الأهلي والهلال عبدالفتاح عسيري وياسر الشهراني على المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وبحسب موقع transfermarkt المختص في سوق انتقالات اللاعبين, بلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو. وتصدر لاعب النصر أحمد موسى القائمة, يليه زميله البرازيلي جوليانو دي باولا في المركز الثاني, ومحور الأهلي جوزيف دي سوزا في المركز الثالث. وسيطر لاعبو الأهلي (السومة, دجانيني, باولو دياز) على المراكز من 5 إلى 7 فيما تواجد الثلاثي الهلال "جيوفينكو, غوميز, إدواردو" في المراكز من 10 إلى 12 على الصعيد المحلي. حيث بلغت القيمة السوقية لظهير الهلال ياسر الشهراني وجناح الأهلي عبدالفتاح عسيري 2 مليون يورو كأعلى اللاعبين المحليين, يليهما لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي بـ 1,90, ثم ظهير الهلال محمد البريك بـ 1,80. فيما يلي أعلى 20 لاعباً قيمة سوقية في الدوري: 1. أحمد موسى "النصر" بـ 15 مليون يورو. 2. جوليانو دي باولا "النصر" بـ 12,50 مليون يورو. 3. جوزيف دي سوزا "الأهلي" بـ 12 مليون يورو. 4. غاري رودريغيز "الاتحاد" بـ 9 ملايين يورو. 5. عمر السومة "الأهلي" بـ 7.50 ملايين يورو.

6. دجانيني تافاريس "الأهلي" بـ 7 ملايين يورو. 7. باولو دياز "الأهلي" بـ 7 ملايين يورو. 8. أندري كاريلو "الهلال" بـ 6 ملايين يورو. 9. أليكسندر بريجيفيتش "الاتحاد" بـ 6 ملايين يورو. 10. سيبستيان جيوفينكو "الهلال" بـ 6 ملايين يورو. 11. كارلوس إدواردو "الهلال" بـ 5,50 ملايين يورو. 12. بافيتيمبي غوميز "الهلال" بـ 5 ملايين يورو. 13. نور الدين مرابط "النصر" بـ 5 ملايين يورو. 14. مايكون "النصر" بـ 5 ملايين يورو. 15. نيكولاس ستانسيو "الأهلي" بـ 4.25 ملايين يورو. 16. جوناثان سوريانو "الهلال" بـ 4 ملايين يورو. 17. سيكو سانوغو "الاتحاد" بـ 4 ملايين يورو. 18. مارسيلو غرو "الاتحاد" بـ 4 ملايين يورو. عبدالفتاح وياسر أعلى قيمة سوقية بين اللاعبين السعوديين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-09 تحصل نجما الأهلي والهلال عبدالفتاح عسيري وياسر الشهراني على المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وبحسب موقع transfermarkt المختص في سوق انتقالات اللاعبين, بلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو. وتصدر لاعب النصر أحمد موسى القائمة, يليه زميله البرازيلي جوليانو دي باولا في المركز الثاني, ومحور الأهلي جوزيف دي سوزا في المركز الثالث. وسيطر لاعبو الأهلي (السومة, دجانيني, باولو دياز) على المراكز من 5 إلى 7 فيما تواجد الثلاثي الهلال "جيوفينكو, غوميز, إدواردو" في المراكز من 10 إلى 12 على الصعيد المحلي. حيث بلغت القيمة السوقية لظهير الهلال ياسر الشهراني وجناح الأهلي عبدالفتاح عسيري 2 مليون يورو كأعلى اللاعبين المحليين, يليهما لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي بـ 1,90, ثم ظهير الهلال محمد البريك بـ 1,80. فيما يلي أعلى 20 لاعباً قيمة سوقية في الدوري: 1. أحمد موسى "النصر" بـ 15 مليون يورو. 2. جوليانو دي باولا "النصر" بـ 12,50 مليون يورو. 3. جوزيف دي سوزا "الأهلي" بـ 12 مليون يورو. 4. غاري رودريغيز "الاتحاد" بـ 9 ملايين يورو. 5. عمر السومة "الأهلي" بـ 7.50 ملايين يورو.

6. دجانيني تافاريس "الأهلي" بـ 7 ملايين يورو. 7. باولو دياز "الأهلي" بـ 7 ملايين يورو. 8. أندري كاريلو "الهلال" بـ 6 ملايين يورو. Advertisements 9. أليكسندر بريجيفيتش "الاتحاد" بـ 6 ملايين يورو. 10. سيبستيان جيوفينكو "الهلال" بـ 6 ملايين يورو. 11. كارلوس إدواردو "الهلال" بـ 5,50 ملايين يورو. 12. بافيتيمبي غوميز "الهلال" بـ 5 ملايين يورو. 13. نور الدين مرابط "النصر" بـ 5 ملايين يورو. 14. مايكون "النصر" بـ 5 ملايين يورو. 15. نيكولاس ستانسيو "الأهلي" بـ 4.25 ملايين يورو. 16. جوناثان سوريانو "الهلال" بـ 4 ملايين يورو. 17. سيكو سانوغو "الاتحاد" بـ 4 ملايين يورو. 18. مارسيلو غرو "الاتحاد" بـ 4 ملايين يورو. 09 مارس 2019 - 2 رجب 1440 12:35 AM تحصل نجما الأهلي والهلال عبدالفتاح عسيري وياسر الشهراني على المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وبحسب موقع transfermarkt المختص في سوق انتقالات اللاعبين, بلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي 354 مليوناً و49 ألف يورو. وتصدر لاعب النصر أحمد موسى القائمة, يليه زميله البرازيلي جوليانو دي باولا في المركز الثاني, ومحور الأهلي جوزيف دي سوزا في المركز الثالث. وسيطر لاعبو الأهلي (السومة, دجانيني, باولو دياز) على المراكز من 5 إلى 7 فيما تواجد الثلاثي الهلال "جيوفينكو, غوميز, إدواردو" في المراكز من 10 إلى 12 على الصعيد المحلي. حيث بلغت القيمة السوقية لظهير الهلال ياسر الشهراني وجناح الأهلي عبدالفتاح عسيري 2 مليون يورو كأعلى اللاعبين المحليين, يليهما لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي بـ 1,90, ثم ظهير الهلال محمد البريك بـ 1,80. فيما يلي أعلى 20 لاعباً قيمة سوقية في الدوري: 1. أحمد موسى "النصر" بـ 15 مليون يورو. 2. جوليانو دي باولا "النصر" بـ 12,50 مليون يورو. 3. جوزيف دي سوزا "الأهلي" بـ 12 مليون يورو. 4. غاري رودريغيز "الاتحاد" بـ 9 ملايين يورو. 5. عمر السومة "الأهلي" بـ 7.50 ملايين يورو.

6. دجانيني تافاريس "الأهلي" بـ 7 ملايين يورو. 7. باولو دياز "الأهلي" بـ 7 ملايين يورو. 8. أندري كاريلو "الهلال" بـ 6 ملايين يورو. 9. أليكسندر بريجيفيتش "الاتحاد" بـ 6 ملايين يورو. 10. سيبستيان جيوفينكو "الهلال" بـ 6 ملايين يورو. 11. كارلوس إدواردو "الهلال" بـ 5,50 ملايين يورو. 12. بافيتيمبي غوميز "الهلال" بـ 5 ملايين يورو. 13. نور الدين مرابط "النصر" بـ 5 ملايين يورو. 14. مايكون "النصر" بـ 5 ملايين يورو. 15. نيكولاس ستانسيو "الأهلي" بـ 4.25 ملايين يورو. 16. جوناثان سوريانو "الهلال" بـ 4 ملايين يورو. 17. سيكو سانوغو "الاتحاد" بـ 4 ملايين يورو. 18. مارسيلو غرو "الاتحاد" بـ 4 ملايين يورو. ، عبدالفتاح وياسر أعلى قيمة سوقية بين اللاعبين السعوديين ،

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