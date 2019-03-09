أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ـ في نسخته الثالثة ـ المقام في الصياهد الجنوبية اليوم نتائج منافسات فئة (50 جمل ..وضح)، حيث حلت في المركز الأول منقية طلق ظافي القحطاني، فيما جاءت في المركز الثاني منقية محمد كليفيخ الدوسري، وكان المركز الثالث من نصيب عبدالله محمد بن حويله، فيما ذهب المركز الرابع لمنقية فضا عايش البقمي، وجاءت منقية سلمان محمد المطيري في المركز الخامس.
منافسات المنقيات في فئة (100 جمل..وضح)
من جهة أخرى تقام غدًا السبت منافسات المنقيات في فئة (100 جمل..وضح)، بعد تجاوزها الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث. وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل .. شقح), تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا، قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بالأسماء ..تتويج أصحاب المراكز الأولى في فئة “50 وضح” بـ”مهرجان الملك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.