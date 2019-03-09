وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كلمة لمنسوبي الوزارة الذين تقاعدوا اعتباراً من اليوم الموافق الأول من شهر رجب 1/ 7 حيث قدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد طوال سنوات خدمتهم.
وقال الوزير “الإخوة والأخوات المتقاعدون من منسوبي وزارة التعليم، لقد بذلتم من العمر زهرته وقدمتم من الجهد ثمرته، لخدمة وطنكم وأبنائه، وتغادرون وزارتكم ومدارسكم وجامعاتكم تاركين بصمةً خالدةً في مسيرة التعليم” وأضاف عبر حسابه في تويتر “نتوجه لكم بجزيل الشكر والتقدير وندعو الله لكم بحياة مديدة سعيدة وعطاء مستمر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مغادرتهم الوزارة في 1/ 7.. وزير التعليم يوجه كلمة للمتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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