الإدارة العامة للمرور تمدّد عمل فحص المركبات في 6 محطات أخرى

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمديد عمل محطات الفحص الفني الدوري للمركبات في 6 محطات أخرى في عدد من مدن المملكة.

وتشمل محطات الفحص الفني: الرياض والمدينة المنورة وأبها والقصيم والهفوف والطائف؛ حيث تهدف إلى توسيع أوقات الرغبات في مراجعة مراكز الفحص خلال الفترة المسائية.

وحددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للمركبات بداية تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وستكون أوقات فحص المركبات إلى الساعة الـ11 مساءً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس بينما سيكون يوم السبت إلى الساعة العاشرة مساءً.

وأشارت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، إلى أن تمديد أوقات الفحص ستكون في محطة الرياض الثانية بحي الشفاء، ومحطة المدينة المنورة، ومحطة القصيم، ومحطة الهفوف، ومحطة أبها، ومحطة الطائف.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أعلن قبل أيام، عن تمديد العمل في أربع محطات في كل من الرياض ومكة المكرمة والدمّام وجدة، لتصبح عدد المحطات المشمولة 10 محطات، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.

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وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نشرت قائمة بالرسوم المستحقة لتجديد الرخص بكل أنواعها، سواء التالفة منها أو المنتهية المدة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إنه بالنسبة لرخصة السير الخاصة، فإن رسوم التجديد السنوي أو استخراج بدل تالف أو فاقد تقدر بـ100 ريال، بينما تقدّر رسوم نقل الملكية بـ150 ريالًا.

وأشارت إلى أن التجديد السنوي لرخصة سير النقل الخاص محدد لها مئتا ريال، و100 ريال للتالف أو المفقود منها، و150 ريالًا لنقل الملكية، مؤكدة أنه بالنسبة لرسوم تجديد أو فقد رخصة سير الحافلة الصغيرة، فتحدد لها 200 ريال، و150 ريالًا لنقل الملكية.

وحول رخصة سير الدراجة النارية، قالت إدارة المرور، إنها ذات الرسوم المقررة على تجديد رخصة السير الخاصة، أما رخص القيادة -سواء كانت مهنية أو خاصة- فقد تحدد لها 40 ريالًا عن السنة الواحدة، ومثلها عن التجديد السنوي، و100 ريال لاستخراج بدل تالف أو فاقد.

وحددت الإدارة العامة للمرور الرسوم المقررة على لوحات المركبات بكل أنواعها، بواقع 100 ريال سعودي للترخيص أو للتجديد السنوي.

وبشأن سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، أكدت الإدارة أنه يمكن للمواطن تحقيق ذلك من خلال حسابه الخاص على بوابة «أبشر».