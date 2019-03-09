بالصور.. مدني القصيم ينفّذ برامج توعوية خلال لقاء التعاون والرائد

نفَّذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، عددًا من البرامج التوعوية في مباراة فريقي التعاون والرائد، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة.

جاء ذلك، ضمن الحملة التعريفية للتأكيد على أهمية كاشف الدخان، وقد تضمنت تلك البرامج عرض «بنر» حمله لاعبو الفريقين أثناء دخولهم الملعب، ويحتوي على عبارات توعوية عن أهمية كاشف الدخان، بالإضافة إلى تسليم بعض الشخصيات الرياضية هدايا، عبارة عن علب فاخرة تحتوي على كواشف دخان وعبارات توعوية عن أهميتها؛ حيث تم توزيعها على رئيسي الناديين ومعلق المباراة ومحللي ومقدم الاستديو التحليلي لهذه المباراة.

وأشاد الجميع بهذه الحملة، مقدمين شكرهم وتقديرهم لمديرية الدفاع المدني بالقصيم على هذه الجهود التوعوية.

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ويقوم الدفاع المدني بأداء مهامه؛ بناء على رؤية مفادها «العمل بحرفية لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات، وحمايتها من المخاطر في وقت السلم، وفي حالات الكوارث والحروب، والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة، وتجهيزات مواكبة وشراكة وتعاون مثمر» .

وتتلخص مهام الدفاع المدني، التي يقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة؛ في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، بنشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، مع الاستفادة من الوسائل المتاحة لإيصال رسائل التوعية الوقائية والتحذيرية والإرشادية لكل مواطن ومقيم، ويمتلك الدفاع المدني أحدث الآليات والمعدات، فضلًا عن ثرائه بالقوى البشرية المؤهلة على المستوى العلمي والميداني اللازمة.

كما تقوم استراتيجية الدفاع المدني في التعامل مع الأحداث الطارئة، وتطبيق خطط الإنقاذ على المتابعة الدقيقة لكل جديد في التجارب والدراسات ذات العلاقة بمهام الإنقاذ والإطفاء، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل ونشر تطبيقات الدفاع المدني على الهواتف الذكية، وكذا موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة المعلومات الدولية، مع تنفيذ فرضيات الإنقاذ والسلامة في جميع المدارس والمنشآت الحيوية سواء الحكومية أو الخاصة، بما يضمن تلافي أية أخطار مستقبلية يتعرض لها العاملون في تلك المؤسسات، بما يؤهلهم لتنفيذ عمليات الإخلاء الميداني حال وقوع أخطار، أو حرائق أو حوادث مفاجئة.