السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يدشن مبادرة تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي القادم



جيزان 01 رجب 1440 هـ الموافق 08 مارس 2019 م واس

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحواس اليوم ، المبادرة التي أطلقتها إدارة التعليم بجازان ممثلة في الاختبارات والقبول البنين والبنات لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي القادم ، بحضور رئيس اللجنة الأمنية الفرعية الميدانية للمدارس العقيد محمد بن علي آل عيسى والمساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم وعدد من المشرفين والمشرفات ومديري مكاتب التعليم وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان .

واطلع الدكتور الأحوس والحضور على أبرز الخدمات التي تتضمنها أركان المبادرة بقسميها البنين والبنات، مستمعاً لآراء عدد من المستفيدين، مقدماً شكره لمنسوبي ومنسوبات الإدارة ولرؤساء وأعضاء اللجان المشاركة على إذكاء روح العمل التطوعي ونشر ثقافته بين أوساط منسوبي التعليم، خصوصاً وأن خدمة المستفيدين تعد من أولويات حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرة لهذا العام يأتي استمراراً للجهود التي قدمها ويقدمها الزملاء بتعليم جازان، حيث يعمل الجميع من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات تطوعياً لخدمة أولياء الأمور والوصول إليهم في أماكن تواجدهم رجالاً ونساءً، لافتاً إلى أن المبادرة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تتضمن عددا من الفعاليات، حيث يقوم المشرفون والمشرفات من إدارة الاختبارات والقبول باستقبال أولياء الأمور من الرجال والنساء لتقديم الدعم التقني اللازم لتسجيل أبنائهم وبناتهم في نظام نور، والإجابة على استفساراتهم. كما يتم توزيع هدايا للطلاب والطالبات المستجدين من أبناء الشهداء والمصابين، والمبادرين في التسجيل في نظام نور، وتوزيع بطاقات العاب مجانية مقدمة، بالإضافة إلى بطاقات تخفيض على المشتريات، وتقديم خدمة الفحص المجاني لكافة الطلاب والطالبات المستجدين .

وفي ختام التدشين وقع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان اتفاقيات مشاركة مجتمعية مع عدد من المنشآت الصحية بجازان هدفت لتقدم خصومات خاصة لأبناء الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي بنسبة تصل إلى 40% ، على الخدمات الداخلية، وخصومات خاصة للمعلمين والمعلمات والإداريات وذويهم بنسبة تصل إلى 35% على الخدمات الداخلية.

كما تتضمن توقيع عدد من الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات الخاصة التي تهدف إلى تدريب عدد 30 طالبة من طالبات المرحلة الثانوية على أساسيات فن المكياج لمدة ثلاثة أشهر مجاناً، وتقديم دعما ماليا لمبادرة تسجيل مستجدي ومستجدات الصف الأول الابتدائي، وتخفيض خاص لأسر الشهداء والمرابطين بنسبة 35% على جميع الخدمات المقدمة لديهم ، وتخفيض خاص لمنسوبات التعليم بالمنطقة بنسبة 30% .

في الختام تم تكريم المشاركين في حفل التدشين والجهات الداعمة للمبادرة واللجنة الإعلامية .

// انتهى//

23:10ت م

0129





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم جازان يدشن مبادرة تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.