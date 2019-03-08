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قريبًا.. إنشاء مركز للأورام بمنطقة الباحة
متابعات الخليج 365 - عبدالعزيز العاتي - الباحة
استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج فريق عمل من مركز الأورام بمدينة الملك عبدالله الطبية وذلك خلال جولاته في مستشفى الملك فهد بالباحة.
وأفاد فهد بن عبدالله المجماج بأن الفريق الذي كان بقيادة مديرة مركز الأورام بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتورة / أمل العبدالوهاب، ومدير مركز جراحات الأورام الدكتور عبدالعزيز الزهراني، وفريق عمل مكون من الدكتور أحمد زين الدين، والدكتور عبدالعزيز فهيد، والدكتور خلدون صالح، يقوم بجولة في مستشفى الملك فهد بالباحة للوقوف على مقر مركز الأورام المقترح بالمنطقة.
وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة أن صحة الباحة تعمل بالتعاون مع فرق متخصصة في هذا المجال لوضع الخطط المناسبة وتوفير الإمكانيات التي يحتاجها مثل هذا المركز الذي سيكون عاجلاً في خدمة المريض في منطقة الباحة حيث إن المنطقة في حاجة ماسة لمثل هذه المراكز المتخصصة، موكداً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله في هذا الصدد ومتابعة وزارة الصحة.
كما قدم المجماج شكره للفريق الطبي لحرصه وحضوره ودعمه لإنشاء مركز للأورام بمنطقة الباحة.
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