شكر النعمة في عسير تُعرف بنشاطاتها وتوقع اتفاقيات مع متطوعين

2019-03-07

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها

أقامت جمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير (شكر) مساء أمس الأربعاء، لقاءً تعريفيًا لبعض المتطوعين عن نشاطات الجمعية وما تقوم به من حفظ للنعمة.

وبدأ اللقاء بعرض وثائقي عن جهود شكر تجاه حفظ النعمة في السنوات السابقة منذ إنشائها، وتلى ذلك كلمة مدير عام الجمعية الدكتور صالح الزهيري والتي أوضح فيها للمتطوعين كيفية العمل وجميع الخطوات التي تتم لحفظ النعمة بدءًا بالتسجيل الإلكتروني ثم الانطلاقة الميدانية وحفظ وتغليف الأطعمة ومن ثم توزيعها على المحتاجين من جميع الفئات.

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وعقب ذلك شهد اللقاء توقيع اتفاقيات بين المتطوعين والجمعية ثم جولة ميدانية على مرافق الجمعية.

وقال الدكتور صالح الزهيري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن جمعية شكر هي الجمعية التخصصية الأولى في منطقة عسير والتي تعنى بجمع وتوزيع وحفظ وتغليف الأطعمة ثم توزيعها على المحتاجين، موضحًا أنها تقوم على الدعم غير المنقطع من أمير المنطقة وشركاء النجاح والمتطوعين المشاركين في العمل الميداني.

وقدم شكره إلى “متابعات الخليج 365” على دعمها لمناشط الجمعية وتواجدها الدائم.