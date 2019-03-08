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إيقاع 27 تعهدًا على منافذ بيع مخالفة لنظام التبغ في بريدة
متابعات الخليج 365 - القصيم
نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالفصيم عددًا من الجولات على منافذ بيع التبغ بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن خلوها من المخالفات حيث أوقعت على منافذ البيع 27 تعهدًا فقط.
وثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة حيث تمت هذه الجولات بمشاركة جمعية تدارك وجمعية أمان مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
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