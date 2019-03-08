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المطلق يوضح حكم كشف المرأة وجهها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي عبدالله بن محمد المطلق، أن كشف الوجه للمرأة محل خلاف بين العلماء.
وقال الشيخ المطلق في برنامج “أستوديو الجمعة”: إن الراجح أنها تغطي وجهها، وأن بعض مذاهب العلماء يرون أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، كما أفتى بجواز الصلاة خلف الإنسان الذي لا يجاهر بذنوبه، وبجواز مجالسة أهل البدع لدعوتهم ونصحهم.
وأضاف الشيخ المطلق بالنسبة إلى جواز مجالسة أهل البدع أن مجالستهم للنصح معهم، وإيجاد علاقة لدعوتهم طيبة.
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