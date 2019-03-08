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احتجاز طفلين في حريق مجلس بحي مليجة في النعيرية

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2019-03-08

احتجاز طفلين في حريق مجلس بحي مليجة في النعيرية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أخمد الدفاع المدني في النعيرية بالمنطقة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مجلس بحي مليجة.

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وأوضح المدني أنه نتج عن الحادث احتجاز طفلين، تم إنقاذهما وهما بصحة جيدة.

ولم يعلن المدني عن تفاصيل أخرى عن الحادث، فيما نشر بعض الصور التي توضح متابعة الحادث والسيطرة عليه.





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